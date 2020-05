Final Fantasy XII: The Zodiac Age erhält Job-Reset-Funktion und weiteren Anpassungen

Square Enix hat kürzlich zwei neue Updates zu Final Fantasy XII: The Zodiac Age für PlayStation 4 (Version 1.08) und PCs (1.0.40) veröffentlicht. Die Updates bringen in erster Linie das neue Job-Reset-Feature und diverse Änderungen am Gambit-System mit sich. Für die PS4-Version hat Square Enix außerdem die Funktion hinzugefügt, den Soundtrack im Config-Menü direkt anwählen zu können. Für PCs wurde der 3rd-Party DRM “Denuvo Anti-Tamper“ entfernt.

Die Änderungen der beiden Updates im Detail

Version 1.08 (PlayStation 4) Job reset function has been added.

Gambit system has been expanded to three sets.

“OST” has been added under the config menu “Music.” Version 1.0.40 (PC) Job reset function has been added.

Gambit system has been expanded to three sets.

[Removed 3rd-party DRM “Denuvo Anti-Tamper.”]

Final Fantasy XII: The Zodiac Age ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erhältlich.

Der offizielle Story-Trailer zu Final Fantasy XII: The Zodiac Age

