Am Rande des Wahnsinns: What Happened erscheint für PCs und Konsolen

Indie-Publisher Katnappe und der polnische Entwickler Genius Slackers haben gemeinsam den Psychothriller What Happened angekündigt. Im Sommer will man Spieler „an den Rand des Wahnsinns“ bringen, zuerst auf PCs im Juli. Eine Konsolenfassung soll später folgen, über die Plattformen schweigt man sich aber leider noch aus.

Die Macher nennen ihr Spiel eine „alptraumhafte Ich-Erkundung von Angst, Depression und Hoffnung“. Spieler führen den Highschool-Schüler Stiles durch die dunklen Korridore seines eigenen Geistes.

In What Happened müssen die Spieler Stiles vor den dunklen Mächten retten, die ihn wieder und wieder in die Selbstzerstörung locken. Das mentale Reich, in dem Stiles lebt, ist unversöhnlich, mit verdrehten Erinnerungen, die die Gänge seines Verstandes säumen. Wenn die Spieler Stiles helfen, Rätsel zu lösen und den Fängen seiner Dämonen zu entkommen, wird das Spiel auf subtile Art und Weise auf das Einfühlungsvermögen reagieren, das sie ihm entgegenbringen. Spieler und Spielerinnen werden an den unsichtbaren Fäden ziehen, die über Stiles‘ Schicksal entscheiden, während sie gleichzeitig versuchen, ihn zum Licht am Ende des Tunnels zu führen.