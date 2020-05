Branchenverband: „Immer mehr Games in Deutschland werden als Download gekauft“

Der deutsche Branchenverband game hat aktuelle Zahlen zur Entwicklung des Gamesmarktes veröffentlicht. Wie auch in den letzten Jahren liegt der Fokus des Verbands dabei darauf, die steigenden Verkäufe im Download- und Digitalsegment hervorzuheben. „Immer mehr Games in Deutschland werden als Download gekauft“, so lautet die Überschrift. Und das stimmt natürlich auch. Von „Retail ist tot“ ist die Branche dabei aber unverändert weit entfernt.

Konsolenspieler bleiben lieber bei der Handelsversion

2019 wurden auf PCs, Konsolen und Handhelds etwa 45 Prozent aller Games digital verkauft. 2018 waren es noch 41 Prozent. Unterscheidet man jedoch zwischen dem PC-Markt und dem Konsolenmarkt, ergibt sich nach wie vor ein sehr differenziertes Bild.

Während 9 von 10 Spielen für PCs digital gekauft werden (2018: 8 von 10), waren es auch 2019 bei Konsolen-Spielen lediglich 24 Prozent, also nicht einmal jedes vierte Spiel. Hier gab es lediglich einen Prozentpunkt Zuwachs. 2018 wurden 23 Prozent der Spiele auf dem Konsolenmarkt digital gekauft – dieser Jahresvergleich ist übrigens nicht Teil des game-Berichts.

Auch in Sachen Umsatz hat sich der Downloadmarkt „positiv entwickelt“. 2018 wurden 28 Prozent des Umsatzes mit Spielen (hier wieder: PC, Konsolen und Handhelds) in Deutschland durch Downloads generiert. 2019 waren es nun 33 Prozent. Das bedeutet auch, dass genau zwei Drittel des Umsatzes nicht über Downloads generiert wurden.

Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands, hebt die Stärken der Digitaldistribution hervor: „Download-Portale gewinnen neben dem klassischen Handel seit Jahren an Beliebtheit bei Spielerinnen und Spielern. Der komfortable Zugang, das breite Spektrum sowie Spiele-Erweiterungen und Beta-Versionen machen die Plattformen für viele Gamerinnen und Gamer besonders interessant“, sagt Felix Falk, game-Geschäftsführer. „Gerade in diesen Zeiten zeigt sich eine der großen Stärken der digitalen Distribution: Auch in Quarantäne muss niemand auf den neuesten Spiele-Spaß verzichten.“

via game, Bildmaterial: Bildmaterial: DualSense, Sony Interactive Entertainment