Fairy Tail verschiebt sich in Europa auf den 30. Juli

Koei Tecmo und Gust haben Fairy Tail in Europa auf den 30. Juli verschieben müssen. Bisher war der 25. Juni als Veröffentlichungsdatum geplant. In Japan gilt ebenfalls der 30. Juli, Nordamerika wird am 31. Juli bedient. Als Grund gibt man dabei die aktuelle Coronavirus-Pandemie an, welche nun für die Verzögerung von etwa einem Monat sorgt.

Die Geschichte von Fairy Tail

Die Geschichte im Spiel wird ungefähr bei der Hälfte der bekannten Storyline beginnen. Koei Tecmo grenzte dies auf den beliebten „Tenrou Island“-Bogen bis zum „Tartaros“-Bogen ein. So will man dafür sorgen, dass das Spiel bereits mit vielen Charakteren sowie fortgeschrittenen Entwicklungen wie Techniken und Zaubern aufwartet. Des Weiteren startet die Erzählung an einem Punkt, an welchem die Gilde ein schwerwiegendes Problem hat. Die Spieler bekommen demnach einen Neustart, haben aber die groben Zusammenhänge schon an Ort und Stelle.

Fairy Tail soll bei uns nun am 30. Juli 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. Fairy Tail könnt ihr euch bei Amazon schon vorbestellen*. Wer innerhalb einer begrenzten Zeit nach der Veröffentlichung die physische Fassung kauft, kann ein Sonderkostüm für Erza freischalten. Das finale Design soll schon bald enthüllt werden.

