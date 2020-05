Dreamscaper: Träume, sterbe, wache auf… wiederhole… ein Roguelite-RPG über Klarträume

Indie-Entwickler Afterburner Studios hat bekannt gegeben, dass das Roguelite-Action-RPG Dreamscaper ab Sommer im Early Access bei Steam an den Start gehen wird. Das Spiel wurde 2019 bei Kickstarter finanziert, letzten Monat gab es bereits eine erste spielbare Demo. Im Sommer planen die Entwickler eine PR-Großoffensive beim Steam Game Festival, bei Guerrilla Collective und beim The Escapist Indie Showcase.

Dreamscaper schickt euch in den nie endenden Zyklus aus Träumen und Erwachen. Protagonistin Cassidy hat Klarträume. Das sind Träume, in denen sich der Träumende bewusst ist, dass er träumt. Und so durch Taten direkt auf die Ereignisse im Traum einwirken kann. Cassidy ringt allerdings mit unangenehmen, surrealen Alpträumen. Jeder Schlaf ist eine Tortur, spielerisch bietet Dreamscaper dabei als Roguelite-Titel natürlich eine ständig verändernde Umgebung. Ist Cassidy wach, könnt ihr mit anderen interagieren, Beziehungen knüpfen und Fähigkeiten entwickeln, die sich auch in ihren Träumen auswirken.

Der Ankündigungstrailer:

via PR, Bildmaterial: Dreamscaper, Afterburner Studios