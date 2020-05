LEGO-Bausatz zu Animal Crossing: New Horizons mit 10.000 Unterstützern bei LEGO Ideas

LEGO Ideas ist eine Fundgrube für tolle LEGO-Ideen. Vor allem eine Fundgrube für tolle LEGO-Ideen, die nie in Serie gehen. Viele LEGO-Bastler lassen sich natürlich von ihren Lieblingsserien oder Videospielen inspirieren, die wiederum unter Lizenz stehen. Dass LEGO diese nicht einfach nehmen und selbst in die Regale stellen kann, ist selbstredend klar. Aber LEGO bauen und seine Kreationen einem großen Publikum präsentieren macht ja auch so Spaß.

Der tolle Bausatz „Nook’s Cranny“ zu Animal Crossing: New Horizons von Simon Dudley aka Micro_Model_Maker hat es nun bei LEGO Ideas ebenfalls zu 10.000 Unterstützern gebracht. Das ist die Grenze, mit der ein Entwurf rein theoretisch für eine tatsächliche Realisierung durch LEGO in Betracht gezogen wird. Der Entwurf wurde aus etwa 1.000 Teilen gebaut und bietet mit dem Boy Villager, Tommy und Timmy auch drei Figuren.

Das Design ist jetzt in der „Endrunde“, aber eine Realisierung als offizieller Bausatz ist auch angesichts der neuerlichen Zusammenarbeit von LEGO und Nintendo eher unwahrscheinlich. Sollte es jemals Animal-Crossing-LEGO geben, dann würde Nintendo das vermutlich ganz gerne selbst in die Hand nehmen.

via Stonewars, Bildmaterial: LEGO Ideas, LEGO / Micro_Model_Maker