Die Anmeldung für Romancing SaGa Re;univerSe ist ab sofort möglich

Square Enix hat verkündet, dass sich Nutzer ab sofort hierzulande im App Store und bei Google Play für Romancing SaGa Re;univerSe anmelden können. Die Veröffentlichung des neuen Mobile-RPGs ist weltweit für den Sommer geplant. Wie immer bei derartigen Spielen, können sich Fans die Vorabregistrierung mit zahlreichen Belohnungen versüßen, die dann zum Start ingame auf die Spieler warten. Die Kampagne bietet konkret folgende kostenlose Boni zum Spielstart. Hauptsächlich gibt es Juwelen, die Ingame-Währung, die für Beschwörungen benutzt wird.

50.000 Anmeldungen – 100 Juwelen

100.000 Anmeldungen – 200 Juwelen und 10 kleine Stamina-Tränke

150.000 Anmeldungen – 300 Juwelen und 10 kleine Stamina-Tränke

200.000 Anmeldungen – Nora (A) (Charakter) aus Romancing SaGa 3 und 400 Juwelen

250.000 Anmeldungen – 500 Juwelen und 10 kleine Stamina-Tränke

300.000 Anmeldungen – 500 Juwelen und 20 kleine Stamina-Tränke

350.000 Anmeldungen – Flurry (S) (Charakter) aus Romancing SaGa 3 und 500 Juwelen

400.000 Anmeldungen – 500 Juwelen und 20 Platinum-Summon-Tickets

500.000 Anmeldungen – 1.000 Juwelen und 20 Platinum-Summon-Tickets

In Japan ist der Mobile-Ableger schon seit Dezember 2018 spielbar und wurde immerhin 15 Millionen Mal heruntergeladen. Das Spiel bietet eine eigene Story, die 300 Jahre nach den Ereignissen in Romancing SaGa 3 angesiedelt ist. Der SNES-Klassiker Romancing Saga 3 wurde erst im letzten Jahr erstmals für den Westen lokalisiert. Zahlreiche Charaktere älterer Spiele erscheinen und auch spielerisch knüpft das Spiel an alten Serientiteln an.

Die Welt ist in einem Zyklus der Zerstörung gefangen. Alle 300 Jahre bringt der „Rise of Morastrum“ den Ruin und löscht Leben aus. Die Sinistrals und ihre Legionen versammeln sich. Wirst du gegen sie bestehen? Erlebe eine epische Erzählung mit farbenfrohen und außergewöhnlichen Charakteren, aus denen du deine Gruppe zusammenstellst!

Romancing SaGa Re;univerSe wird kostenlos herunterladbar sein. Natürlich wird es Mikrotransaktionen geben, aber die Produktseite verspricht: „Kostenlos spielbar – nicht bezahlen, um zu gewinnen!“. Das Charakter-Design stammt von Tomomi Kobayashi, Illustratorin der Serie, sowie Gastkünstlern.

Der erstmals lokalisierte SNES-Klassiker

Lieber ein „echtes Romancing SaGa“? Könnt ihr auch haben. Erst im November erschien der SNES-Klassiker Romancing SaGa 3, und zwar erstmals überhaupt lokalisiert im Westen. Für zahlreiche Plattformen digital, leider nur für Nintendo Switch physisch. Und selbst dafür müsst ihr noch importieren. Aber das ist nicht mehr so schwierig wie früher. Und die asiatische Version bietet nicht nur eine Cartridge, sondern wie die digitale Veröffentlichung im Westen auch englische Texte. Und ein grandioses Boxart, wie ich finde.

via Square Enix, Bildmaterial: Romancing SaGa Re;universe, Square Enix, Foto: Play-Asia