Deutsche Verkaufscharts: Maneater beißt sich bis auf den ersten Platz vor

Hai-Alarm in den deutschen Handelsverkaufscharts, wie immer ermittelt von GfK Entertainment. Gegen die blutdurstigen „Maneater“ ist kein Kraut gewachsen. Das Spiel um die Meeresraubtiere beißt sich bis auf Platz 1 vor, sowohl in den deutschen PS4-Charts, als auch in den Xbox-One-Charts. Longseller GTA V landet in beiden Rankings auf dem Platz 2.

Als Neueinsteiger kann sich die Verbrecherbande aus Saints Row: The Third nochmal einen Namen machen. Neun Jahre nach der Erstveröffentlichung bekam das Spiel ein Facelifting. Die Remastered-Version schafft es immerhin auf Rang 4 der PS4-Charts und Rang 5 der Xbox-One-Charts.

In den anderen Charts ist nicht viel los. Auf PCs bleibt Die Sims 4 der Dauerbrenner, dahinter landet diesmal wieder der Landwirtschafts-Simulator 19. In den Nintendo-Switch-Charts bleibt weiterhin Animal Crossing: New Horizons das Spiel der Stunde, gefolgt von Mario Kart 8 Deluxe.

via GfK, Bildmaterial: Maneater, Deep Silver