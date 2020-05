Erster offizieller Trailer zu The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki

Der japanische Entwickler und Publisher Falcom hat im Zuge des kürzlich ausgestrahlten Dengeki-PlayStation-Live-Streams den ersten offiziellen Trailer zu The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki veröffentlicht. Der Titel soll am 27. August 2020 in Japan für PlayStation 4 erscheinen. Ob und wann eine Version für die westlichen Märkte geplant ist, ist noch nicht bekannt.

Neue Details zum „True Reverie Corridor“-Feature

Neben dem Trailer veröffentlichte Falcom außerdem weitere Screenshots zum Spiel und neue Infos zum sogenannten „True Reverie Corridor“-Feature. Es handelt sich dabei um frei begehbare, zufallsgenerierte und große Dungeons, in denen die verschiedensten Events und Unterhaltungen stattfinden können, welche nicht im Verlauf der Hauptstory zu finden sein werden.

Hier kann der Spieler also zusätzliche Story-Happen erfahren und auch spezielle Items finden, welche man dann in den regulären Spielverlauf übernehmen kann. Ein weiteres Feature der Dungeons sind die „Sealing Stones“, mit welchen man zusätzliche Charakter-Episoden und verschiedene Mini-Spiele freischalten kann.

VR-Modus für eine noch immersivere Spielerfahrung

Als besonderes Extra plant man außerdem einen speziellen VR-Modus, welcher jedoch erst nach dem Launch per Update hinzugefügt werden soll. Ob der VR-Modus jedoch als kostenloses oder aber als zahlpflichtiges Update erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Der VR-Modus soll dem Spieler ermöglichen, noch tiefer in die Welt einzutauchen und den Charakteren noch näher kommen zu können. Ob das komplette Spiel in VR gespielt werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Ein Wendepunkt für The Legend of Heroes

Die Übersetzung des Titels des neuen Spiels lautet in etwa „Trails of the Beginning“. The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki soll dabei ein ambitioniertes Spiel und Wendepunkt sein, welches zum Ende der Serie hinführt. Dank „Cross Story“ kann man zwischen den drei Storypfaden frei wechseln, um die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven parallel zu erleben. Versprochen werden von Falcom über 50 spielbare Charaktere, auch neue Gesichter sind dabei vertreten.

Der erste offizielle Trailer zu The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki, Falcom