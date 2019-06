Elden Ring von FromSoftware offiziell enthüllt

By

Elden Ring für PlayStation 4, Xbox One und PCs hatte auch einen Auftritt bei der Xbox-Präsentation zur E3 2019. Den Ankündigungstrailer seht ihr unten.

Hidetaka Miyazaki und George R.R. Martin

Bei Elden Ring handelt es sich um ein Fantasy-Action-RPG-Adventure, wobei die Welt von Hidetaka Miyazaki und George R.R. Martin erschaffen wurde. Dieses Projekt war bereits kürzlich im Gespräch. Miyazaki ist dabei der Schöpfer der Dark-Souls-Reihe, Martin der Autor der Fantasy-Serie A Song of Ice and Fire. Man spricht vom bisher größten Spiel von FromSoftware. Gefahr und Entdeckungen sollen an jeder Ecke lauern.

