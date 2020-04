Sonntagsfrage: Euer liebstes 3D-Super-Mario?

In diesem Jahr feiert der berühmteste Klempner der Videospielgeschichte seinen 35. Geburtstag. Aus diesem Grund hat Nintendo scheinbar etwas Großes geplant, wenn man neuen Gerüchten glauben schenken darf. Einige 3D-Mario-Ableger sollen ein Remaster oder eine Portierung für Nintendo Switch erhalten. Darunter fallen ebenfalls Super Mario Sunshine und Super Mario 64. In wie weit die Gerüchte stimmen, werden wir wahrscheinlich in der nächsten Direct sehen.

Vorfreude, schönste Freude…

Bis soweit ist, können wir nur spekulieren, unsere Vorfreude ein wenig aufwärmen und eine Sonntagsfrage kreieren. Diese zielt auf alle 3D-Super-Mario-Ableger ab. Da gibt es zum einen den Klassiker schlechthin: Super Mario 64. Der Titel hat nicht nur das 3D-Genre für Jump’n‘ Run revolutioniert, sondern zählt heute noch zu den beliebtesten Titeln, besonders in der Speedruner-Szene.

Super Mario Galaxy für Nintendo Wii braucht sich dahinter jedoch nicht zu verstecken. Der Titel ist für viele das beste Spiel aller Zeiten. Mit der Gravitationsebene hat es neuen Schwung in die bekannten Mechaniken gebracht. Gleiches gilt auch für Super Mario Odyssey, welches mit viel Charme und bunten Ideen große Freude an die Spieler*innen gebracht hat.

Wie sieht es bei euch aus? Welches der bisherigen 3D-Ableger ist euer liebstes Super Mario? Sind es die bereits genannten Spiele oder gehört ihr eventuell zu den Leuten, welche Super Mario Sunshine gut finden. Nicht zu vergessen Super Mario 3D Land für Nintendo 3DS, welche spannende 3D-Puzzle mit Tiefeneffekt bot. Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage und schreibt gerne einen Kommentar, warum das gewählte Spiel euer Favorit ist!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 29. März

Sonntagsfrage – Welche Ankündigungen aus der Nintendo Direct Mini sind eure Highlights? Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Erscheinugnsdatum, Collector’s Edition / 29.51% (36 votes)

BRAVELY DEFAULT II – Neue Informationen, Demo / 16.39% (20 votes)

Keiner der Ankündigungen konnte mich überzeugen. / Ich habe kein Highlight. / 12.30% (15 votes)

Catherine: Full Body – Erscheinungsdatum für Switch / 9.02% (11 votes)

Die angekündigten Collections von 2K Games – XCOM 2, Borderlands, BioShock / 7.38% (9 votes)

Panzer Dragoon: Remake – eShop Release / 5.74% (7 votes)

Animal Crossing: New Horizons – Oster- und Tag-der-Erde-Update / 4.92% (6 votes)

Pokémon Schwert und Schild DLC – Neue Informationen / 4.10% (5 votes)

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – eShop Release / 3.28% (4 votes)

Update Ring Fit Adventure – Neuer Modus / 2.46% (3 votes)

Eine andere [hier nicht aufgelistete] Ankündigung. / 2.46% (3 votes)

Burnout Paradise Remastered – Ankündigung / 1.64% (2 votes)

Super Smash Bros. Ultimate – Charakter aus Arms / 0.82% (1 votes)

Ninjala – Ankündigung 0.00% / (0 votes) Total votes: 122

Vergangen Sonntag blickten wir auf die Nintendo Direct Mini zurück mit der welche Ankündigungen euch am meisten überzeugt haben. Klarer Sieger aus den möglichen Antworten ist die Ankündigung zur Definitive Edition von Xenoblade Chronicles. Mit so einer schicken Collector’s Edition war das fast abzusehen. Gleiches gilt für die Demo zu Bravely Default II, welche 16,39% aller Stimmen bekam. Allerdings hatten viele auch gar kein wirkliches Highlight, da es anscheinend außer den beiden großen – genannten – Ankündigungen vielleicht nur noch Catherine: Full Body hervorstach.