Hawks wird erster DLC-Charakter in My Hero One’s Justice 2

My Hero One’s Justice 2 ist erst seit wenigen Woche auf dem Markt und nun wurde bereits der erste DLC-Charakter für den Frühling angekündigt. Es handelt es sich um Hawks. Er zählt zu den Tophelden im Manga. Mit seiner Macke „Grimmige Schwingen“ besitzt er zugleich harte als auch geschmeidige Federn, die er einzeln steuern kann. So ist es für ihn ein Leichtes zeitgleich zu fliegen und Gegner zu attackieren.

Hawks wird sowohl einzeln zum Kauf bereitstehen, als auch im Season-Pass verfügbar sein, welcher aktuell 19,99 Euro kostet. My Hero One’s Justice 2 ist für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC via Steam verfügbar. Mehr über das Spiel und die anderen 40 Kämpfer*innen erfahrt ihr in unserem Test.

via Gematsu, Bildmaterial: My Hero One’s Justice 2, Bandai Namco / Byking