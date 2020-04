Robotics;Notes Elite & DaSH erscheinen am 16. Oktober in Europa

Numskull Games übernimmt in Europa die Veröffentlichung des Robotics;Notes Double Pack, welches kürzlich bereits für Nordamerika enthüllt wurde. In Europa erscheint das physische Doppelpack für PlayStation 4 und Nintendo Switch am 16. Oktober, Nordamerika ist bereits drei Tage früher an der Reihe. Im Bundle sind die beiden Spiele Robotics;Notes Elite und Robotics;Notes DaSH sowie vier Pins enthalten. Auch digitale PC-Fassungen erscheinen bei Steam, wie in Nordamerika gilt hier der 13. Oktober.

Robotics;Notes Elite

Dank der wachsenden Beliebtheit des PhoneDroids, einem Gerät mit Augmented-Reality-Feature, hat das Zeitalter der fortgeschrittenen Technologie auch Tanegashima erreicht. Auf dieser Insel ist der Central Tanegashima High’s Robot Research Club dabei, sich aufzulösen.

Eines der beiden verbleibenden Mitglieder, Kaito Yashio, hat sich dem Spielen von Roboter-Kampf-Games verschrieben, während Club-Leiterin Akiho Senomiya versucht, einen gigantischen Roboter zu erbauen.

Eines Tages entdeckt Kaito einen mysteriösen A.R.-„Kimijima“-Report. Enthalten sind hierhin Instruktionen zu verschiedenen Plätzen auf der Insel, mit der Warnung, dass die ganze Welt in eine Verschwörung verwickelt ist.

Robotics;Notes DaSH

Während die Roboter, welche die Vorteile einer vernetzten Gesellschaft nutzen, sich immer mehr verbreiten, hat der Aufstand der Roboter, der im Februar stattfand, gezeigt, wie anfällig diese Art der Informationsgesellschaft ist. Die globale Krise wurde durch das Netzwerk erzeugt. Die Schüler der Insel Tanegashima, auf der dieser Kampf ausgefochten wurde, konnten eine Katastrophe verhindern.

Ein halbes Jahr später ist die Insel von Menschen überflutet. Das Sommerfest wird von den Bewohnern vorbereitet. Das ist ein Grund für den Protagonisten Kaito Yashio, nach seinem Schulabschluss auf die Insel zurückzukehren. Während seiner Rückkehr trifft er auf einen Mann namens Itaru Hashida, der einen gemeinsamen Freund hat und nach Tanegashima kam, um die Sehenswürdigkeiten zu sehen. Allerdings findet Kaito Itarus Verhalten merkwürdig. Zwar ist Itaru ein erstklassiger Hacker, aber Kaito muss seine Fähigkeiten erst anerkennen. Doch schon bald wird der Alltag erneut gestört. Die Zeichen einer Verschwörung tauchen auf, welche drohen, die Welt in ein Chaos zu stürzen.

