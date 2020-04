Doraemon Story of Seasons erscheint am 4. September in Europa für PlayStation 4

Bislang war Doraemon Story of Seasons seit Oktober letzten Jahres nur für Nintendo Switch* und PCs erhältlich, wovon wir uns ebenfalls einen Eindruck machen konnten. Wie die neuste Ausgabe des japanischen Magazins Weekly Famitsu in dieser Woche bekannt gab, plant Bandai Namco die Veröffentlichung einer neuen PlayStation-4-Version am 30. Juli in Japan.

Heute gab Bandai Namco nun bekannt, dass diese neue Konsolenversion natürlich auch im Westen erscheint. Für Europa hat Bandai Namco den 4. September als Veröffentlichungstermin vorgesehen.

Zusammen mit Nobita und seinen Freunden gilt es, in diesem charmanten und herzerwärmenden Abenteuer eine Farm aufzubauen und zu bewirtschaften. Dank Doraemons Werkzeugen können SpielerInnen klassische “Story of Seasons”-Aktivitäten erleben, wie z.B. Pflanzen anbauen, die Farm bewirtschaften, erkunden und jagen. Neben ihrer Farm können sie auch helfen, die Stadt zu entwickeln, indem sie mit ihren Bewohnern interagieren und Freundschaften schließen.

Der Ankündigungstrailer zur PS4-Version

Bildmaterial: Doraemon Story of Seasons, Bandai Namco / Marvelous, Brownies