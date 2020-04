23. Anime-Staffel von Pokémon startet als Pokémon Reisen: Die Serie hierzulande

Kurios: Da wurde erst in dieser Woche bekannt, dass die Produktion der aktuellen japanischen Pokémon-Staffel wegen der Corona-Krise auf Eis liegt. Und wenige Tage später kündigt The Pokémon Company ebendiese neue Staffel endlich für die Ausstrahlung im Westen an.

Die 23. Anime-Staffel hört hierzulande auf den Namen Pokémon Reisen: Die Serie. Die Episoden werden erstmals auf Super RTL und Toggo.de ausgestrahlt. Die Sender sollen demnächst auch die Ausstrahlungstermine und Reihenfolge bekannt geben.

Pokémon-Trainer Ash Ketchum hat ein neues Vorhaben: die Welt bereisen! Zuvor begibt er sich jedoch mit seinem Partner-Pokémon Pikachu zur Eröffnung des Kirsch-Laboratoriums, einem Forschungsinstitut, das sich der Aufdeckung von Pokémon-Geheimnissen in jeder Region widmet. Ash macht die Bekanntschaft von Goh, einem Jungen, der auch alles über Pokémon herausfinden möchte. Umso mehr freuen sich die beiden als Professor Kirsch sie zu offiziellen Forschungskollegen macht. Ash möchte noch immer unbedingt Pokémon-Meister werden und Goh hat sich zum Ziel gesetzt, jeweils ein Exemplar jedes Pokémon zu fangen (einschließlich des Mysteriösen Pokémon Mew). So begeben sich die beiden Trainer auf ein aufregendes Abenteuer in die weite Welt der Pokémon.

Nachfolgend seht ihr drei Promo-Bilder und den ersten Trailer.

Der Ankündigungstrailer zum Start in Deutschland

via PR, Bildmaterial: Pokémon Reisen: Die Serie, The Pokémon Company