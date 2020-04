PC-Veröffentlichung von Death Stranding auf den 14. Juli verschoben

Wie Kojima Productions über Twitter preisgab, wird die Veröffentlichung von Death Stranding auf PCs vorerst auf den 14. Juli 2020 verschoben. Als Grund wird die aktuelle COVID-19-Pandemie genannt, aufgrund derer die Mitarbeitenden im Home-Office arbeiten müssen. PC-Besitzer müssen sich also noch ein Weilchen länger gedulden, während Kojima Productions sich für die Geduld und die Unterstützung der Fans bedankt. Bisher galt der 2. Juni als PC-Termin.

Die PC-Version von Kojimas neustem Titel soll einige zusätzliche Features wie den Foto-Modus, hohe Frame-Rate und Unterstützung für Ultra-Wide-Displays besitzen. Außerdem gibt es eine Crossover-Promotion mit Valves Half-Life. Über verschiedene digitale Vorbestellerboni könnt ihr euch auf der offiziellen Website informieren. PC-Spieler können bei Steam oder im Epic Game Store zugreifen.

Mit Norman Reedus als Sam Bridges ist das Setting des Spiels in der nahen Zukunft angesiedelt, in der mysteriöse Explosionen den Planeten zerrissen haben und eine Reihe übernatürlicher Events, bekannt als „Gestrandeter Tod“, ausgelöst haben. Mit spektralen Kreaturen, die die Umwelt plageartig heimsuchen und den Planeten an die Grenze zur Massenvernichtung bringen, ist es an Sam zwischen den verwüsteten Ödnissen zu reisen um die Menschheit vor der Vernichtung zu bewahren.