Der Soundtrack zu Seiken Densetsu 3 ist jetzt bei Streamingdiensten verfügbar

In dieser Woche erscheint mit Trials of Mana ein ziemlich besonderes Spiel. Es handelt sich dabei nämlich um ein echtes 3D-Remake von Seiken Densetsu 3. Das ist nicht nur beeindruckend, weil Seiken Densetsu 3 sehr alt ist. Zuvor war Seiken Densetsu 3 auch viele Jahre lang gar nicht im Westen erschienen. Der dritte Teile der legendären Mana-Reihe schaffte es nämlich erst in der Collection of Mana* lokalisiert nach Übersee. Und nun gibt es gleich auch noch ein Remake obendrauf.

Der Soundtrack wurde natürlich für das Remake auch überarbeitet. Die neu arrangierten Stücke veröffentlicht Square Enix in einem neuen Werk, das ihr euch natürlich auch auf einem Datenträger kaufen könnt. Auch Square Enix folgt aber einem neuerlichen Trend, Spiele-Soundtracks auf auf digitalen Streamingdiensten zugänglich zu machen. Und so gibt es den Soundtrack zu Seiken Densetsu 3 nun bei Apple Music und Spotify. Der Soundtrack des Originals ist kostenlos streambar, den Soundtrack des Remakes müsst ihr euch kaufen.

Der neue Soundtrack zu Trials of Mana auf Discs:

Trials of Mana selbst erscheint morgen hierzulande* für Nintendo Switch und PS4 sowie PC.

