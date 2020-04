Minecraft bekommt einen echten Manga im legendären CoroCoro Magazin

Minecraft hat es geschafft, auch Japan im Sturm zu erobern. Unter japanischen Kids ist Minecraft seit Jahren ein Hit. Da ist es eigentlich fast schon verwunderlich, dass es erst jetzt einen Manga im legendären CoroCoro Magazin gibt. Der Manga beginnt mit der Mai-Ausgabe des Magazins, das ab sofort schon verfügbar ist. Der Minecraft-Manga bietet eigene Charaktere, actionreiche Szenen und… natürlich Crafting!

In Minecraft: Journey to the World’s End dreht sich die Geschichte um den 10-jährigen Nico White. Neben ihm gibt es zahlreiche weitere neue Charaktere, die einen Auftritt haben werden. Aber es gibt auch bekannte und beliebte Monster aus dem Spiel, ebenso wie Elemente aus dem Spiel wie Items und Crafting. Das erste Kapitel beginnt mit einer Vorstellung von Nico und seinem Leben in Teo Village. Es ist ein friedliches Leben, auch wenn Nico fast täglich mit seiner Mutter zusammengerät. Eines Tages gerät er während eines Bergbau-Ausflugs in Schwierigkeiten…

via Siliconera, Bildmaterial: CoroCoro Magazin, Mojang, Minecraft