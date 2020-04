Square Enix vermeldet Coronavirus-Fall: alle Mitarbeiter zunächst im Home-Office

Der neue Coronavirus macht vor einzelnen Ländern und Grenzen natürlich genauso wenig Halt wie vor Entwicklerstudios. In den letzten Tagen hörten wir bereits von positiven Testergebnissen bei Capcom und Kojima Productions. Heute nun vermeldet Square Enix den ersten positiven Covid-19-Fall in den japanischen Büros.

Wie Square Enix auf der offiziellen Website berichtet, ist der positiv getestete Mitarbeiter in der Zentrale in Tokio beschäftigt. Gemeinsam mit den zuständigen Behörden habe man nun alle Maßnahmen ergriffen und alle Kontaktpersonen ermittelt.

Alle Mitarbeiter im Home-Office

Schon seit dem 8. April und noch bis zum 6. Mai 2020 arbeiten außerdem alle Mitarbeiter im Home-Office. Vielleicht nicht nur eine Reaktion auf den positiven Covid-19-Test, sondern vermutlich auch auf den erlassenen Notstand in vielen japanischen Regionen, darunter Tokio. Die Regierung verpflichtet zwar nicht zu derartigen Maßnahmen, aber einige Firmen setzen sie glücklicherweise trotzdem um. Darunter auch die Alterseinstufungsbehörde CERO.

Schon seit dem 19. Februar, so Square Enix, setzt man intern diverse Vorsichtsmaßnahmen um. Darüber hatte Phil Rogers auch auf der englischsprachigen Website informiert. Es gibt mehr Telefonkonferenzen, gestaffelte Arbeitszeiten, jeder überprüft ob persönliche Meetings unerlässlich sind, Reisen ins Ausland sind verboten und natürlich gibt es auch die üblichen Hygienehinweise und -maßnahmen.

Unmittelbare Auswirkungen auf kommende Veröffentlichungen dürfte die Situation kaum haben. Natürlich spielt derzeit sowieso eine untergeordnete Rolle. Und in der Mitteilung von Square Enix übrigens gar keine. Final Fantasy VII Remake ist gerade erst erschienen – pardon, erscheint morgen. Trials of Mana erscheint Ende April, dürfte jedoch im Großen und Ganzen fertiggestellt sein. Keineswegs auszuschließen ist jedoch, dass es auch hier wie bei Final Fantasy VII Remake zu logistischen Problemen kommt. Danach stehen erstmal keine Spiele von Square Enix in den Releaselisten.

via Famitsu, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO