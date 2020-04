Final Fantasy VII Remake: Termine für Konzert-Tour verschieben sich wegen Coronavirus

Die neue orchestrale Welttournee des Final Fantasy VII Remake erhält aufgrund der Coronavirus-Epedemie einige Korrekturen im Zeitplan. Die Premiere in San Francisco am 9. Juli 2020 ist zwar nach wie vor geplant, aber drei Konzerte im Juni und Juli wurden nun auf 2021 verschoben.

Das Konzert in Los Angeles (geplant für den 14. Juni) wird nun am 6. März 2021 stattfinden. Die Konzerte in Toronto (geplant für 26. und 27. Juni 2020) werden nun am 20. und 21 Mai 2021 über die Bühne gehen. Und letztlich findet auch das Konzert in Singapur nicht wie geplant am 4. Juli 2020, sondern erst am 23. Januar 2021 statt.

Inzwischen weitere Konzerte für Europa geplant

Der ganz große Wermutstropfen kommt allerdings jetzt. Denn auf dem Tourplan, den ihr auf der offiziellen Website einsehen könnt, steht keine deutsche Stadt. Inzwischen sind allerdings zumindest weitere Konzerte in Europa geplant. Neu im Tourplan sind Barcelona und Paris im Dezember. London stand bereits fest. Trostpreis ist der offizielle neue Original-Soundtrack.

Die Final Fantasy VII Remake Welttournee wird von Square Enix in Zusammenarbeit mit AWR Music Productions organisiert wird und in zehn Städten stattfindet. Mit dabei ist auch „Hollow“ von Nobuo Uematsu, das neue Theme des Meisters für das Remake. Chor und Orchester stehen unter der Leitung von Arnie Roth.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix