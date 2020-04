Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Spielen, die wieder von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören unter anderem Final Fantasy VII Remake (PS4) und Celeste (PS4, Switch).

Final Fantasy VII Remake (PS4) – 9/10/10/10 [39/40]

Celeste (PS4, Switch) – 8/9/7/7 [31/40]

Bee Simulator (PS4, Switch) – 7/7/8/7 [29/40]

One Step from Eden (Switch) – 6/9/7/7 [29/40]

Bokuhime Project (PS4, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

Q-YO Blaster (Switch) – 7/7/8/6 [28/40]

Fly O’Clock (Switch) – 6/7/7/5 [25/40]

via Gematsu