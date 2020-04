Deutsche Verkaufscharts: Call of Duty ballert Final Fantasy VII Remake von der Spitze

Ein halbes Jahr nach der Erstveröffentlichung zieht Call of Duty: Modern Warfare nun wieder an und ballert das Final Fantasy VII Remake von der Spitze der deutschen Verkaufscharts. Call of Duty steigt in den PS4- und in den Xbox-One-Charts wieder auf Platz 1 ein. In den PS4-Charts verdrängt es somit Final Fantasy VII Remake vom ersten auf den zweiten Platz. In den Xbox-One-Charts ereilt diese Schicksal GTA V – Premium Edition. In den PS4-Rankings wird FIFA 20 Dritter und in den Xbox-One-Charts Resident Evil 3.

In den PC-Charts, GfK Entertainment zählt wie in den anderen Rankings auch nur die physischen Verkäufe, landet Anno 1800 auf dem ersten Platz. Dahinter gehen der Landwirtschafts-Simulator 19 und Die Sims 4 ins Ziel. Die deutschen Nintendo-Switch-Charts zeigen erwartungsgemäß keine Änderungen an der Spitze. Animal Crossing: New Horizons landet vor Mario Kart 8 Deluxe.

In Deutschland hat das Final Fantasy VII Remake wenige Tage nach der Veröffentlichung den game Sales Award in Gold vom Branchenverband für über 100.000 verkaufte Einheiten abgeräumt.

