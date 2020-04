Dark Horse veröffentlicht Octopath Traveler – The Complete Guide im Westen

Dark Horse Books wird das offizielle japanische Buch Octopath Traveler – The Complete Guide englischsprachig auch im Westen veröffentlichen. Im November 2020 soll das Buch erscheinen, ab sofort kann es auch vorbestellt werden. Auch bei Amazon Deutschland, wo die gebundene Fassung etwa 26 Euro kostet.

Es handelt sich dabei um mehr als nur ein Lösungsbuch. Mit dem Complete Guide lernt ihr auf über 220 Seiten jede Ecke von Orsterra kennen, ihr bekommt neben Spielstrategien auch Informationen rund um Karten, Nebenaufgaben und Bosse. Es gibt aber auch tiefere Einblicke in die Story der acht Charaktere, viele wunderschöne Illustrationen und exklusive Ausführungen und Kommentare des Entwicklungsteams.

Ein Prequel erscheint dieses Jahr

Im März konnte Square Enix weltweit über 2 Millionen verkaufte Einheiten von Octopath Traveler vermelden. Klar, dass Square Enix nun auch weitere Projekte im Octopath-Traveler-Universum angeht. So soll noch in diesem Jahr das Mobile-Game Octopath Traveler: Champions of the Continent seinen Dienst aufnehmen. Dabei handelt es sich um ein Prequel. Jedoch sollen auch Konsolen-Titel zur Reihe weiter ein Thema bleiben, hier gibt es aber noch nichts Konkretes.