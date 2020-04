Crash Bandicoot Mobile legt Softlaunch für Mobilgeräte hin

Mit Crash Bandicoot Mobile ist in ausgewählten Regionen ab sofort eine mobile Umsetzung von Crash für Android-Geräte erhältlich. Es erfolgt ein sogenannter Softlaunch, also unangekündigt und nach und nach in immer mehr Ländern. Crash Bandicoot Mobile wurde schon im Februar (aus Versehen) bei Facebook beworben, entwickelt wird die App von King.

Spielerisch ist Crash Bandicoot Mobile ein Auto-Runner, ihr kennt das eventuell von Super Mario Run. Mit Tempo gehts durch die Tempelanlagen und über diverse Hindernisse, so weit weg von der Originalerfahrung ist die Mobile-App also gar nicht. Begleitend zu dieser Platforming-Erfahrung gibt es Spielelemente, mit denen ihr Waffen und Tränke herstellen könnt. Klingt nach Mikrotransaktionen, doch bislang scheinen diese nicht integriert.

Sicherlich wird es aber dazu kommen, denn Crash Bandicoot Mobile ist ein Free-to-play-Spiel. Bereits integriert sind Berichten zufolge Waiting-Timer, die man vermutlich später gegen Echtgeld abschalten kann. Derzeit scheint Crash Bandicoot Mobile nur in Malaysia zugänglich, außerdem nur für Android. Eine iOS-Umsetzung wird wohl folgen, ebenso weitere Länder in Kürze. Und sicherlich auch noch offizielle PR von Activision und King.

via Eurogamer, Bildmaterial: Crash Bandicoot Mobile, Youtube, Activision / King