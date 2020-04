Animal Crossing: New Horizons ist in den USA erfolgreicher als jeder Mario- oder Zelda-Launch

Nintendo hat sich in seiner langen Geschichte ein Portfolio aufgebaut, auf das kaum ein anderer Videospielhersteller zurückblicken kann. Der Bekanntheitsgrad von Nintendo-Charakteren ist auch über Videospielgrenzen hinaus enorm. Innerhalb der Videospielblase kennt aber wohl selbst jemand, der noch nie ein Nintendo-System besaß, Super Mario und The Legend of Zelda. Es sind die wohl größten Marken für Nintendo.

Dass Animal Crossing nun einen Rekord aufstellt, der beide Marken in den Schatten stellt, konnten Animal-Crossing-Fans vielleicht für möglich halten. Aber es ist am Ende trotzdem sehr beachtenswert. Wie Eurogamer berichtet und aus dem aktuellen NPD-Bericht hervorgeht, hat Animal Crossing: New Horizons jeden Launch eines Mario- und Zelda-Spiels seit Erhebung der Daten in den USA übertrumpft. Sowohl in Sachen verkaufter Spiele als auch in Sachen Umsatz.

Nur zwei Spiele waren noch erfolgreicher

Dabei ist Animal Crossing: New Horizons aber trotzdem noch nicht der beste Nintendo-Launch aller Zeiten in den USA. Denn zwei Games sind noch stärker gelauncht. Das waren 2008 Super Smash Bros. Brawl für Nintendo Wii und 2018 Super Smash Bros. Ultimate für Nintendo Switch. Wenn Amerikaner also eine Nintendo-Marke noch mehr lieben als Mario, Zelda und Animal Crossing, dann ist es wohl Smash!

New Horizons setzt bei alle diesen Rekorden natürlich auch serienintern neue Benchmarks. Schon jetzt, wenige Wochen nach der Veröffentlichung, hat Animal Crossing: New Horizons in den USA alle anderen Teile der Serie in Sachen Gesamtverkaufszahlen überholt. Es ist also natürlich auch das erfolgreichste Animal Crossing in den USA überhaupt.

Sicherlich spielt hier die aktuelle Corona-Krise mit hinein, aber vermutlich wäre Animal Crossing: New Horizons* auch unter normalen Umständen ein riesiger Erfolg geworden. So oder so. Falls ihr mal alle Rüben verkauft habt und euch nach ein wenig Kuschelei sehnt, wie wäre es mit diesen süßen, lizenzierten Animal-Crossing-Kuscheltieren?

via Eurogamer, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo