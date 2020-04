One Punch Man bekommt Hollywood-Streifen

Erst vor einigen Tagen erschien mit One Punch Man: A Hero Nobody Knows* eine Videospieladaption des beliebten One Punch Man. Um den Helden, den „einst keiner kannte“, ist derzeit ziemlich viel los. Und bald noch mehr. Wie Variety berichtet, ist nämlich ein Live-Action-Film mit Saitama in der Hauptrolle in Arbeit. Produziert werden soll der Film von Arad Productions, die zuletzt unter anderem auch an Ghost in the Shell (2017) sowie Spider-Man: Into the Spider-Verse gearbeitet haben.

Am Skript für den Film schreiben Jeff Pinkner und Scott Rosenburg. Die beiden haben bereits an vielen Filmen zusammen geschrieben, zuletzt Jumanji: The Next Level. Rosenberg schrieb zuletzt auch Hulu High Fidelity und Pinker arbeitete an Creature from the Black Lagoon und The Amazing Spider-Man 2.

Wann der Film zu One Punch Man anlaufen soll, ist noch völlig offen. Auch weitere Details gibt es bisher nicht. Fans haben also noch genügend Zeit, One Punch Man: A Hero Nobody Knows rauf und runter zu spielen. Das Spiel ist für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich. Oder aber ihr schaut euch den Anime an, der bei Anime on Demand gestreamt werden kann. Netflix hat die erste Staffel ebenso im Programm. Außerdem wurde der Anime von Kazé auf Blu-ray und DVD* veröffentlicht.

via Siliconera, Variety, Ninotaku, Bildmaterial: One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Bandai Namco