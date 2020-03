Wir wünschen einen super MAR10-Tag: Hier ist unsere Super-Mario-Anekdote

Jeder Tag ist ja irgendein besonderer Tag. Besonders Tage, mit denen Geld verdient werden kann, sind besondere Tage. Valentinstag, Halloween, Black Friday, Cyber Monday, wie auch immer! Da sind wir natürlich auch mit am Start. Und feiern heute einen super MAR10-Tag! Der Super-Mario-Tag wird gefeiert, weil Super Mario einerseits super ist und einen eigenen Tag verdient hat. Andererseits nutzt man ihn natürlich auch zur Vermarktung des ohnehin weltbekannten Franchise.

Als MAR10-Tag hat Nintendo den 10. März vorgesehen, was allein an dessen US-Schreibweise liegt. March, 10th. Oder ganz kurz: Mar 10. MAR10. Mario… na, ihr habt es begriffen. Wenn ihr den heutigen Mario-Tag auch mit Konsumgütern feiern wollt, dann am besten über einen unserer Affiliate-Links. Damit unterstützt ihr uns. Und Nintendo natürlich.

Meine ganz persönliche Super-Mario-Anekdote zum MAR10-Tag

Aber wir wollen den MAR10-Tag auch wie echte Fans feiern. Deshalb kommt jetzt meine ganz persönliche Super-Mario-Anekdote. Mein erstes Super-Mario-Abenteuer war Super Mario Land für Game Boy und interessanterweise war Super Mario Land auch das erste Spiel der schon damals unglaublich erfolgreichen Reihe, das nicht aus der Feder von Shigeru Miyamoto stammte. Er wirkte tatsächlich nicht mit, der Erfinder von Super Mario. Damals war mir das natürlich egal. Für mich war Super Mario nur eine Figur und das große ganze Videospielbusiness für mich vollkommen uninteressant.

Super Mario World habe ich nur bei Freunden erlebt. Mein nächster Berührungspunkt mit Super Mario war dann einige Jahre später schon Super Mario 64. Das Nintendo 64 war die Konsole meiner Kindheit zu einer Zeit, in der ich Videospiele auch bewusster wahrnahm. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich es das erste Mal in den Modulschacht steckte und mich kurze Zeit später das riesige 3D-Gesicht von Mario anstarrte. Was danach kam, hat mich komplett umgehauen und sich tief in meine Erinnerungen gebrannt. Meine ersten Momente in einer echten 3D-Videospielwelt.

Ich konnte kaum glauben, wie frei ich mich in diesem kleinen Areal vor dem Schloss bewegen konnte. Ringsherum, springen, 360 Grad, rennen, woohoo! Ich rief meinen Vater und musste ihm unbedingt zeigen, wie „echt“ das alles aussieht. Minutenlang lief ich dann noch herum, bis ich begriff, dass das Spiel im Schloss eigentlich erst so richtig beginnt. Super Mario 64 hat mich wochenlang beschäftigt.

Habt ihr auch eine Super-Mario-Geschichte zu erzählen?

Meine liebsten Mario-Spiele sind tatsächlich die 3D-Super-Mario-Games. Sie haben mich einfach nie enttäuscht. Klar, manchmal finde ich sie nur sehr gut, manchmal sehr sehr gut. Aber immer sind sie voller schöner, bunter Ideen und Spielerein. Auch Super Mario Odyssey hat mich in der Hinsicht begeistert. Allen anderen Mario-Ablegern, besonders den Sportspielen, kann ich kaum etwas abgewinnen. Mario Tennis konnte mich nie begeistern, auch Mario Golf nicht und nicht einmal die Super Mario RPGs. Mario Kart natürlich schon, na klar.

Dass man heute sogar selbst Mario-Spiele erstellen kann, ist super cool. Lockt mich aber auch nicht hinter dem Ofen vor. Mario Party fand ich zu N64-Zeiten super gut, aber da habe ich eben auch noch wirklich viel mit Freunden gemeinsam vor dem TV gespielt. Und soweit ich gehört habe, stammt aus dieser Zeit wohl auch noch der letzte gute Mario-Party-Ableger. Mario Strikers habe ich leider komplett verpasst, aber das wäre ein Spiel, das ich zu gerne mal probieren würde. Nintendo-Switch-Port, anyone?

Ansonsten bleibt mir noch die persönliche, wirklich ernsthafte Empfehlung zu Mario + Rabbids. Mit der Rabbids-Reihe hatte ich vorher gar keine Berührungspunkte und ich hielt sie für ziemlich seicht. Aber Mario + Rabbids ist ein so gutes Spiel mit einem so grandiosen Humor. Ich hatte nicht für möglich gehalten, dass dieses Crossover so gut funktioniert, noch dazu in diesem Mario-fremden Genre. Echt toll. Probiert es aus.

Wie sieht es bei euch aus, welches ist eure liebste Mario-Spin-Off- oder -Sportserie?

Bildmaterial: Nintendo