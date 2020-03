TY the Tasmanian Tiger HD bekommt neuen Trailer zur Switch-Umsetzung spendiert

Erst Anfang des Monats wurde bekannt, dass TY the Tasmanian Tiger HD am 31. März 2020 für Switch erscheinen wird. Ursprünglich erschien der Titel im Oktober 2002 für PlayStation 2, Xbox und GameCube. Die erste Remaster-Version erschien 2016 für PC. Geplant sind ebenfalls Versionen für PlayStation 4 und Xbox One, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Um vor dem nahenden Release noch etwas Material zum Sichten bereitzustellen, haben die Verantwortlichen von Krome Studios einen neuen Trailer veröffentlicht, der die neuen Features der Switch-Version zusammenfasst. Welche das sind, könnt ihr entweder dem Trailer oder den folgenden Zeilen entnehmen.

Aufgehübschte Grafik und an die Switch angepasste Steuerung

Neben einer deutlich aufgehübschten und an die Neuzeit angepassten Optik mit allerlei neuen grafischen Effekten wie zum Beispiel neuen Schatteneffekten, neuen Partikeleffekten, besseren Texturen und Bloom-Effekten, soll der Nintendo-Switch-Port auch eine speziell angepasste Steuerung erhalten. So soll man zum Beispiel den Bumerang mit Hilfe der Joy-Con-Six-Axis-Motion-Controls der Switch bedienen bzw. werfen können.

Das Spiel soll sowohl mit der normalen Nintendo Switch, als auch mit der Nintendo Switch Lite kompatibel sein. Um die Motion-Controls nutzen zu können, benötigt man bei der Switch Lite allerdings zusätzliche Joy-Cons.

Auf der Suche nach den Talismanen

Ihr übernehmt also die Rolle von TY, dem letzten lebenden Exemplar der tasmanischen Teufel, welcher von Bilbies (Nasenbeutler) gehütet und großgezogen wurde. Daher kann sich TY nur sehr vage an seine richtige Eltern erinnern. TY lag immer in dem Glauben, der letzte seiner Art zu sein, bis er von Bunyip gefunden wurde und erzählt bekam, dass seine Familie noch am Leben, aber in einer Art Traumwelt gefangen sei. So macht sich TY nun auf seine Familie zu finden und aus dieser Traumwelt zu befreien.

via Gematsu, Bildmaterial: TY the Tasmanian Tiger, Krome Studios