Luigi’s Mansion 3: Teil 1 des Mehrspieler-DLCs ist ab sofort verfügbar

Mit dem heutigen Tag hat Nintendo den ersten Teil des Mehrspieler-DLCs für Luigi’s Mansion 3 auf Switch veröffentlicht. Des Weiteren gab es ein Update auf die Version 1.3.0 des Spiels, das neben einigen neuen Inhalten diverse Bugfixes ins Spiel bringt. Ein passender Trailer am Ende des Artikels zeigt euch, auf welche Neuheiten ihr euch im DLC freuen könnt.

Mit dem Update auf Version 1.3.0 wurde für den Polterpark ein Einzelspieler-Modus eingerichtet, in dem ihr trainieren könnt. Dahingegen wurde der Wirrwarrturm-Modus um fünf neue Geister, einen Modus mit 20 Etagen, eine How-to-Play-Anleitung und erscheinende Geister in den Missionen, in denen ihr Münzen sammeln und Krähen verscheuchen müsst, erweitert. Des Weiteren könnt ihr in diversen Alben nun der Hintergrundmusik lauschen.

Inhalt des ersten Pakets

Das Luigi’s-Mansion-3-Multiplayer-Pack Teil 1 ist jetzt verfügbar, und dieser DLC fügt drei knochenfrohe neue Kostüme hinzu, die Luigi im Wirrwarrturm-Modus anziehen kann. Außerdem werden passende gruselige Themen hinzugefügt, die zufällig im Wirrwarrturm angezeigt werden und das Erscheinungsbild der Turmböden verändern. Mach dich bereit, auch ein paar Gespenster zu verprügeln, denn wenn du dort drin bist, kannst du auf ein oder zwei neue Themengeister stoßen! Wenn du noch Nerven hast, schlendere auch in den Mehrspieler-Polterpark-Modus, in dem drei neue verrückte Minispiele auf dich warten.Das Luigi’s-Mansion-3-Multiplayer-Pack enthält sowohl Teil 1 als auch Teil 2 und kann zusammen für 9,99 Euro im Nintendo eShop für Nintendo Switch erworben werden. Luigi’s-Mansion-3-Multiplayer-Pack Teil 1 ist ab sofort verfügbar. Teil 2 wird Ende Juli mit zusätzlichen Inhalten und Funktionen für den Polterpark- und den Wirrwarrturm-Modus veröffentlicht. Teil 2 enthält drei neue Minispiele für den Polterpark-Modus, außerdem drei neue Wirrwarrturm-Outfits mit passenden Bodenthemen und Themengeistern. Als besonderen Bonus für den Kauf des DLCs erhältst du im Spiel eine Polterpinscher-Leuchte namens Taschenlampe Typ P. Du kannst diese im Story-Modus oder im Wirrwarrturm verwenden.

via Gematsu, Bildmaterial: Luigi’s Mansion 3, Nintendo / Next Level Games