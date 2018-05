The Good Life erfolgreich über Kickstarter finanziert

Gute Nachrichten für Hidetaka „Swery“ Suehiro und sein Projekt, denn der zweite Finanzierungsversuch von The Good Life ist von Erfolg gekrönt! Zwei Tage vor dem Ende der Kickstarter-Kampagne sind die 68.000.000 Yen (ca. 517.000 Euro) zusammengekommen. So haben sich die Bemühungen mit einer PC-Demo und einem Nintendo-Switch-Teaser in den letzten Tagen letztendlich also gelohnt.

Apropos Nintendo Switch: Obwohl die Kampagne nur noch bis am 5. Mai um 2 Uhr morgens läuft, hat man sich nun entschieden, eine Nintendo-Switch-Version als Stretch Goal anzubieten. Dafür werden insgesamt 88.000.000 Yen (ca. 669.000 Euro) benötigt, wobei man sich bei White Owls bewusst ist, dass dies ein ehrgeiziges Ziel in der noch kurzen Zeit ist, die noch bleibt. Aber man wollte es dennoch versuchen.

Sollte sich eine Version für Nintendo Switch so nicht finanzieren lassen, will man nach weiteren Wegen suchen, um diese dennoch umzusetzen. In diesem Fall würde man das zusätzlich zusammengekommene Geld in weitere Inhalte des Spiels investieren. Man spricht dabei von mehr Musik, saisonalen Events in Rainy Woods, mehr Nebenjobs für Naomi und weiteren Outfits.

Der Schauplatz des Videospiels ist Rainy Woods, die selbsternannt glücklichste Stadt der ganzen Welt. Ihr steuert Naomi, eine Fotografin, die aus New York stammt und in diesem ländlichen Gebiet in England landet. Mit ihren Arbeiten will sie ihre Schulden finanzieren, doch sie bemerkt schnell, dass dieser Ort von einem Geheimnis umgeben wird. In der Nacht verwandeln sich alle Bewohner des Dorfes in Katzen. Wieso tritt diese Verwandlung ein und was ist der Grund für die Fröhlichkeit dieser Menschen? Anscheinend kann sich keiner erinnern, was in der Nacht passiert. Nun will Naomi das Geheimnis lüften.

Es heißt, dass Rainy Woods ein Dorf ist, in dem die glücklichsten Menschen leben, doch dann überschattet ein Mord die harmonische Atmosphäre. Als Naomi das Opfer entdeckt, entschließt sie sich, der Tat auf den Grund zu gehen.

Nicht nur die Dorfbewohner verwandeln sich in der Nacht in Katzen, auch Naomi wird von diesem Mysterium betroffen. In dieser Zeit ist das Dorf ein ganz anderer Ort. Um Hinweise zu sammeln, kann Naomi in ihrer tierischen Form versteckte Pfade aufspüren und Dächer oder Dachböden erkunden.

Die Veröffentlichung von The Good Life ist für PlayStation 4 und für PCs geplant, als Releasezeitraum strebt man November 2019 an.

via Gematsu