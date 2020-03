Launchtrailer zu Lost Words: Beyond the Page veröffentlicht

Wer gerne narrative Spiele erlebt, mit atmosphärischen Puzzeln und zu den wenigen Leuten gehört, die Google Stadia besitzen, darf sich seit einigen Tagen über das Spiel Lost Words: Beyond the Page freuen. In dem Spiel befindet ihr euch in dem Tagebuch eines jungen Mädchens und bereist die fantasievolle Welt von Estoria.

Passend zur Veröffentlichung haben Publisher Modus Games und Entwickler Sketchbook Games einen neuen Launchtrailer präsentiert, den ihr unten sehen könnt.

Wer das Spiel lieber auf einer Konsole oder auf seinem PC spielen möchte, muss sich noch bis 2021 gedulden. Dann erscheint das bis dahin Stadia-exklusive Spiel ebenfalls für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs.

Lost Words: Beyond the Page versetzt den Spieler in die Rolle eines jungen Mädchens und er erlebt ihre Abenteuer in der fantastischen Welt Estorias. Um deren Rätsel zu lösen, verwenden Spieler bewegliche Wörter und nutzen diese dann als Plattformen, um weiter durch eine sich stets ändernde, magische Landschaft zu reisen. Die Vernetzung von Game-Design, Schreibkunst und Musik macht Lost Words: Beyond the Page zu einem der einzigartigsten und bewegenden Titel des Jahres.

via Gematsu, Bildmaterial: Lost Words: Beyond the Page, Modus Games / Sketchbook Games