No Straight Roads erscheint am 30. Juni für PlayStation 4 und PCs

Publisher Sold Out Software und Entwickler Metronomik haben angekündigt, dass das Rhythmus-Jump’n-Run No Straight Roads am 30. Juni 2020 für PlayStation 4 und PCs erscheinen wird.

Der außergewöhnliche Titel soll neben einer Standard-Version, welche 39,99 Euro kosten soll, auch in einer liebevoll gestalteten Collector’s Edition für 69,99 Euro erscheinen. Diese Collector’s Edition soll neben dem Spiel selbst auch ein 64-seitiges Artbook, eine doppelseitige Vinyl-LP mit einigen Songs aus dem Spiel und No-Straight-Roads-Drumsticks enthalten.

No Straight Roads ist ein Action-Spiel, welches Musik und Sound als Herzstück des Gameplays präsentiert. Der Spieler schlüpft in die Rollen von Mayday und Zuke, zwei Mitgliedern der Indie-Rock-Band Bunk Bed Junction. Er behauptet sich im Spiel gegen die Mega-Kooperation NSR, welche die Kontrolle über Vinyl City ergriffen und alle Musikarten außer EDM verbannt hat. Der Spieler erforscht die spannenden Stadtteile Vinyl Citys und wandelt mit der Kraft der Musik Objekte in Waffen, stellt sich kolossalen Bosskämpfen und verändert die Welt.

Während der Gamescom 2019 konnten wir den Titel ausgiebig probespielen. Alles dazu erfahrt ihr in unserem Angespielt! No Straight Roads. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon schon vorbestellen*.

Der Welcome-to-Vinyl-City-Trailer zu No Straight Roads

