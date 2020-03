Final Fantasy VII Remake: Midgar wird bisher nie gesehene, neue Bereiche bieten

Als Producer Yoshinori Kitase und Co-Director Naoki Hamaguchi vor einigen Tagen für das Final Fantasy VII Remake* quer durch Europa reisten, um Journalisten zu treffen, hat auch die europäische PR-Abteilung von Square Enix diese Chance nicht ungenutzt gelassen. Das Ergebnis ist nun ein neues Interview direkt von Square Enix, das deshalb aber tatsächlich nicht weniger interessant ist.

In diesem Interview geht Kitase noch einmal sehr detailliert darauf ein, wieso das Final Fantasy VII Remake – der erste Teil dieser mehrteiligen Remake-Reihe – nur und ausschließlich in Midgar spielt. Es ist bekanntlich nur ein kleiner Teil des Originals und Fans fragen sich weiterhin zu Recht, wie viele „Episoden“ es eigentlich geben mag und welchen Umfang diese dann gemessen am Original haben sollen.

Zu Beginn standen zwei Wege offen

„Als wir mit der Arbeit am Remake-Projekt begannen, mussten wir entscheiden, welche Elemente aus dem Original wir unbedingt behalten mussten, damit es weiterhin als Final Fantasy VII angesehen werden kann“, so Kitase einführend. „Oder mit anderen Worten: Was waren die wesentlichen Teile des Originals? Welche Teile von denen wir wussten, Fans müssten sie unbedingt sehen, müssen wir behalten?“

Und man entschied, was vermutlich ziemlich sicher im Sinne der Fans ist. „Wir entschieden schnell, dass es so viele wesentliche Teile gab, dass die Fans verärgert sein würden, wenn wir etwas aus dem Original herausschneiden müssten. Zu Beginn des Projekts standen uns zwei Wege offen. Der erste Weg war es, das Projekt mit der bestmöglichen Grafik, visuellen Qualität und Detailgenauigkeit zu realisieren und dabei nichts zu entfernen, was die Fans unbedingt sehen wollten. Stattdessen würden wir das ursprüngliche Spiel noch erweitern, um es noch immersiver zu machen.“

Das Remake sollte nicht nur eine Zusammenfassung werden

„Die andere Möglichkeit“, so erklärt Kitase weiter, „bestand darin, den gesamten Umfang des Originals in einer einzigen Veröffentlichung zusammenzufassen. Damit dass in einem modernen Spiel funktioniert, hätten wir nicht die bestmögliche visuelle Qualität erzielen können und wir hätten Bereiche und Szenen aus dem Original herausnehmen müssen.“

„Im Wesentlichen wäre es eine Zusammenfassung der Originalstory gewesen, wenn wir eine einzelne Veröffentlichung hätten realisieren wollen, und wir dachten, das sei nichts womit Fans zufrieden gewesen wären“, so Kitase. Man entschied sich also für die erste Option, wie wir heute wissen. Das Ergebnis dieses Streben nach Perfektionismus und auch der Erweiterungen ist es nun bekanntlich, dass der erste Teil des Final Fantasy VII Remake schon nach Midgar endet.

Was meint ihr, hat Square Enix die richtige Wahl getroffen?

Die Square-Enix-Autoren wollten dann noch wissen, wie die Entwickler all diese Essenzen im Remake einfangen möchten. Midgar als eines der ikonischsten Settings der Videospielgeschichte, keine leichte Aufgabe. Laut Hamaguchi habe man bei der Erschaffung der neuen Stadt das Konzept aus dem Original auf drei Schlüsselworte heruntergebrochen. „Das waren: Dunkelheit, moderner Steampunk und Elektrizität. Ich glaube, diese Elemente stechen wirklich heraus und machen die Stadt so unvergesslich. Es ist ein Ort voller Abwechslung, mit unterschiedlichen Zonen und jeweils verschiedenen Gruppen von Charakteren, die darin leben“, so Hamaguchi.

Bereiche die impliziert wurden, aber nie gesehen

Midgar sei ein sehr fantasiereiches Setting, so Hamaguchi. „Voller verschiedener Einflüsse und Überraschungen. Ich glaube deshalb erinnern sich die Leute daran. Es ist eine Fantasiewelt, aber sie könnte echt sein. Im Final Fantasy VII Remake haben wir jedem einzelnen Teil [von Midgar] sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt und versucht, dass es sich für die Spieler wirklich lebendig anfühlt.“

Dazu gehört es auch, die Stadt um Bereiche zu erweitern, die im Original zwar zu erahnen waren, aber eben nicht begehbar, mitunter sogar nicht einmal sichtbar waren. „Es gab viele Pausen im Original, in denen der Bildschirm schwarz wurde und das Spiel an einer anderen Stelle fortgesetzt wurde. Mit anderen Worten: Es gab Bereiche zwischen den Sektionen in Midgar, die impliziert wurden, aber nie gesehen wurden. Das wollten wir im Remake angehen. Diese Lücken schließen, zeigen, dass die verschiedenen Teile der Stadt miteinander verbunden sind, und es zu einem kontinuierlichen Erlebnis machen“, so Kitase.

Es ist etwas, worauf wohl besonders Spieler des Originals gespannt sind, oder?

Final Fantasy VII Remake erscheint am 10. April 2020 hierzulande für PlayStation 4. Bei Amazon winkt Vorbestellern exklusiv als Bonus* ein dynamisches „Sephiroth“-Theme für eure PS4. Außerdem gibt es auch noch die Beschwörungsmateria „Chocobo-Küken“. Die Deluxe Edition des Spiels beinhaltet ein Steelbook, ein Artbook und eine Soundtrack-CD. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten unter anderem bei Amazon* zusätzlich die Beschwörungsmateria „Kaktor“.

Das Spiel ist der erste Teil des Remake-Projekts und deckt die Handlung bis zur Flucht der Gruppe aus Midgar ab und taucht tiefer in die Ereignisse ein als das Original. Derzeit könnt ihr eine Demo ausprobieren, welche bereits eine Story-Änderung offenbarte. Wir hatten bereits die Gelegenheit, noch über die Demo hinaus zu spielen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO

via Square Enix