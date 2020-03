PlayStation 5: „Überwiegende Mehrheit“ der PS4-Games soll spielbar werden

Nach dem letzten Livestream von Mark Cerny zu den technischen Daten von PlayStation 5 blieben bei den Fans einige Fragen bezüglich der Abwärtskompatibilität zurück. Sony PlayStation reichte deshalb spontan ein kleines Update nach, das einige Dinge klarstellen soll. In seiner Präsentation zeigte Cerny die 100 meistgespielten PS4-Spiele und demonstrierte anhand dieser die Abwärtskompatibilität. Doch danach sei natürlich nicht Schluss.

Wie Hideaki Nishino, Senior Vice President und zuständig für Platform Planning & Management nachträglich mitteilt, glaube man, die überwiegende Mehrheit der über 4.000 PS4-Games auch auf PlayStation 5 spielbar machen zu können. Titel für Titel werde angepasst, um am Ende von höheren oder stabileren Bildraten und vielleicht sogar höherer Auflösung zu profitieren.

Das Update von Hideaki Nishino im Wortlaut:

Ein kurzes Update zur Abwärtskompatibilität – Mit all den erstaunlichen Spielen im PS4-Katalog haben wir erhebliche Anstrengungen unternommen, damit unsere Fans ihre Favoriten auf PS5 spielen können. Wir glauben, dass die überwiegende Mehrheit der über 4.000 PS4-Titel auf PS5 spielbar sein wird. Wir erwarten, dass abwärtskompatible Titel auf PS5 mit einer erhöhten Frequenz ausgeführt werden, damit sie von höheren oder stabileren Bildraten und möglicherweise höheren Auflösungen profitieren können.

Wir evaluieren Spiele derzeit Titel für Titel, um Probleme zu erkennen, die von den ursprünglichen Softwareentwicklern angepasst werden müssen. In seiner Präsentation lieferte Mark Cerny einen Schnappschuss der 100 meistgespielten PS4-Titel und demonstrierte, wie gut unsere Bemühungen um Abwärtskompatibilität verlaufen. Wir haben bereits Hunderte von Titeln getestet und bereiten uns darauf vor, Tausende weitere zu testen, wenn wir uns dem Start nähern. In den kommenden Monaten werden wir Updates zur Abwärtskompatibilität sowie weitere PS5-News bereitstellen. Bleib also dran!