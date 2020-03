Phantasy Star Online 2: Open Beta für nordamerikanische Xbox-Spieler startet am 17. März

Sega gab kürzlich bekannt, dass die Open-Beta-Phase zur Xbox-One-Version von Phantasy Star Online 2 am 17. März 2020 um 4:00 Uhr deutscher Zeit starten soll. Allerdings vorerst nur für nordamerikanische Spieler. Die Closed Beta ging bereits Anfang Februar über die Bühne und war ebenfalls nordamerika-exklusiv.

Der Titel ist in Japan für PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch und PCs erhältlich. Im westlichen Raum wird Phantasy Star Online 2 neben Xbox One auch für Windows-PCs und bei Steam erscheinen. Über weitere Plattformen ist bisher genauso wenig bekannt wie über eine Veröffentlichung in Europa.

E3-Trailer zu Phantasy Star Online 2

via Gematsu, Bildmaterial: Phantasy Star Online 2, Sega