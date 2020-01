Phantasy Star Online 2: Die geschlossene Beta-Phase auf Xbox One datiert

Sega hat die geschlossene Beta-Phase auf Xbox One von Phantasy Star Online 2 nun datiert. Spieler können vom 7. bis 9. Februar daran teilnehmen. In Nordamerika nimmt Sega über das Xbox-Insider-Programm Bewerbungen entgegen. Nur Spieler aus den Vereinigten Staaten und Kanada können sich dafür anmelden. Europa scheint weiterhin leer auszugehen.

Wer es in die Beta schafft, kann die komplette englische Lokalisierung austesten. Es warten vier Rassen, neun Klassen und eine individuelle Charaktererstellung, bis zu zwölf Spieler gehen gemeinsam in die Kämpfe. Der erzielte Fortschritt kann auf das fertige Spiel übertragen werden, wenn dieses im Frühling erscheint. Insbesondere winken spezielle Boni und Quests.

Fans fordern seit vielen Jahren eine Lokalisierung des Free-to-play-MMORPGs. Zur E3 2019 kündigte Microsoft selbige dann überraschend an. Die Veröffentlichung erfolgt demzufolge für Xbox One sowie PCs. In Japan ist Phantasy Star Online 2 auf PCs, PS Vita, PS4 und Mobilgeräten sowie seit 2018 auch auf Nintendo Switch spielbar.

