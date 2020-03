Let’s get physical: Remnant: From the Ashes bekommt nachträglich Handelsversion spendiert

Let’s get physical: Der Third-Person-Survival-Shooter Remnant: From the Ashes bekommt nachträglich eine Handelsversion spendiert. Wie Publisher Perfect World Entertainment bekannt gab, wird die Retailfassung zu einem Preis von 39,99 Euro ab sofort für PCs, PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen.

In Remnant: From the Ashes, das von Darksiders-Entwickler Gunfire Games entwickelt wurde, verschlägt es euch in eine postapokalyptische Welt voller entsetzlicher Kreaturen.

Es gilt für den Spieler aufzubauen, was verloren gegangen ist und wieder Fuß zu fassen. Dabei muss man dummerweise auch noch Bosse ausschalten und einem uralten Übel aus einer anderen Dimension entgegentreten.

