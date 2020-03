Japanische Verkaufscharts: Nioh 2 schwingt sich auch in Japan auf den ersten Platz

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 9. März bis zum 15. März 2020 liegen vor. Nioh 2 kann sich dabei den Platz an der Sonne sichern. Dafür reichen 91.000 verkaufte Einheiten. Dahinter gehen die beiden aktuellen Pokémon-Spiele ins Ziel und auf Rang 4 mit My Hero One’s Justice 2 der nächste Neueinsteiger. Die Switch-Version verkauft sich nicht gut, aber dreimal so oft wie die PS4-Version.

Die Hardware-Charts zeigen sich fast unverändert. Von den 57.000 verkauften Switch-Geräten entfallen wie in der Vorwoche über 45.000 auf die Switch Lite, die bis zum Lieferengpass immer das deutlich weniger verkaufte Modell war. Der Lieferengpass des OG-Modells ist in Japan also weiterhin nicht behoben, voraussichtlich also auch noch nicht in dieser Woche und heute, wo die Veröffentlichung von Animal Crossing: New Horizons auf dem Plan steht.

01./00. [PS4] Nioh 2 (Koei Tecmo) {2020.03.12} (¥7.800) – 91.892 / NEW <60-80%>

02./01. [NSW] Pokemon Mystery Dungeon DX (Pokemon Co.) (¥5.980) – 46.391 / 184.939 (-67%)

03./02. [NSW] Pokemon Schwert & Schild (Pokemon Co.) (¥5.980) – 18.567 / 3.509.920 (-10%)

04./00. [NSW] My Hero: One’s Justice 2 (Bamco) {2020.03.12} (¥7.600) – 16.997 / NEW

05./03. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.787 / 1.309.815 (-9%)

06./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.272 / 2.817.258 (-12%)

07./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) (¥7.200) – 9.898 / 3.602.272 (-13%)

08./06. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 8.773 / 723.803 (-13%)

09./00. [PS4] Winning Post 9 2020 (Koei Tecmo) {2020.03.12} (¥7.800) – 8.045 / NEW

10./09. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 6.827 / 3.341.950 (-6%)

11./08. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 6.509 / 1.368.837 (16%)

12./00. [NSW] Winning Post 9 2020 (Koei Tecmo) {2020.03.12} (¥7.800) – 5.287 / NEW

13./00. [PS4] My Hero: One’s Justice 2 (Bamco) {2020.03.12} (¥7.600) – 5.136 / NEW

14./10. [NSW] Dr. Kawashima for Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 4.900 / 176.625 (-23%)

15./11. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 4.882 / 1.541.506 (-16%)

16./13. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 4.668 / 873.902 (-5%)

17./16. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) (¥5.980) – 4.297 / 797.283 (-9%)

18./00. [NSW] Collar x Malice for Nintendo Switch (Idea Factory) {2020.03.12} (¥7.000) – 4.295 / NEW

19./07. [PS4] Persona 5 Scramble (Atlus) {2020.02.20} (¥8.800) – 4.017 / 147.625 (-50%)

20./14. [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 3.947 / 616.285 (-18%)

Die Hardware-Charts

NSW – 57.274 (50.585)

PS4 – 14.925 (13.771)

3DS – 1.362 (1.297)

XB1 – 58 (89)

via ResetEra, Bildmaterial: Nioh 2, Sony, Koei Tecmo / Team Ninja