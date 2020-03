JPGAMES.DE: awakes Spiele der Dekade

The Last of Us



Als Besitzer einer Xbox 360 habe ich The Last of Us erstmals auf einer geliehenen PlayStation 3 gespielt. An viele Titel erinnere ich mich nicht und einige Spiele, die ich abgeschlossen habe, habe ich am Ende auch nur oberflächlich gespielt. The Last of Us habe ich aufgesaugt wie ein gieriger Schwamm die Kreide an der Schultafel. Story, Gameplay, die für die damaligen Verhältnisse überragende Präsentation und Inszenierung, Ellie, das Pacing, das Sound-Design – ich weiß nicht genau, was ich an The Last of Us kritisieren würde, wenn ich müsste. Entsprechend gespannt bin ich auf den Nachfolger und darauf, ob er dem Vergleich zum Erstling standhält.