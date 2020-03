Samurai Jack: Battle Through Time für PS4, Xbox One, Switch und PCs angekündigt

Publisher Adult Swim Games und der japanische Entwickler Soleil, kündigten kürzlich das neue Samurai-Action-Adventure Samurai Jack: Battle Through Time für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs an. Der Titel soll laut den Entwicklern im Sommer 2020 erscheinen. Entwickler Soleil zeichnet sich unter anderem für die Entwicklung von Naruto to Boruto: Shinobi Striker verantwortlich. Außerdem gehören auch einige Dead-or-Alive- und Ninja-Gaiden-Entwickler zum Team.

Samurai Jack: Battle Through Time basiert auf einer Zeichentrickserie, welche zwischen 2001 und 2004 auf dem US-Sender Cartoon Network ausgestrahlt wurde. Die fünfte und bisher letzte Staffel der Serie lief erst im Jahre 2017 auf dem Sender Adult Swim.

Der größte Samurai der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft

In Samurai Jack: Battle Through Time übernehmt ihr die Rolle des namensgebenden Samurai Jack, welcher als der größte Krieger in der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft gilt. Um den finsteren Aku aufzuhalten muss Jack durch die Zeit reisen, allerlei Aufgaben erfüllen und gefährliche Schergen bekämpfen. Auch unzählige Charaktere aus der TV-Serie wie beispielsweise The Scotsman, Scaramouche und Sir Rothchild sind im Spiel anzutreffen.

Als Spieler habt ihr natürlich die Wahl aus unzähligen Waffen und Skills, welche ihr während des Spielfortschritts erlernen und ausbauen könnt. Somit könnt ihr das Kampfsystem an euren Spielstil anpassen. Für genügend Abwechslung sollten auch die unzähligen Zeitsprünge sorgen.

Samurai Jack: Battle Through Time soll im Sommer 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs erscheinen. Ein exaktes Releasedatum ist noch nicht bekannt.

Der offizielle Ankündigungstrailer zu Samurai Jack: Battle Through Time

