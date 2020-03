Japanische Verkaufscharts: Pokémon Mystery Dungeon DX schaut auf alle herab

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 2. bis zum 8. März 2020 schaut Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX* auf alle hinab. Der Neueinsteiger sicherte sich auf Anhieb den ersten Platz mit 138.000 verkauften Einheiten. Dem Remake können auch die recht durchwachsenen Kritiken der Fachpresse nichts anhaben.

Zweiter Neueinsteiger in den Top 20 ist Doraemon: Nobita no Shin Kyouryuu* für Nintendo Switch. Das 64. Spiel der Doraemon-Versoftungen heißt übersetzt in etwa Doraemon: Nobita’s New Dinosaur, und basiert wieder auf dem Anime. Anders als Vorgänger Doraemon: Story of Seasons*, das es dank des populären Crossovers auch in den Westen schaffte.

In den Hardware-Charts gibt es kaum Veränderungen. Nintendo Switch bleibt deutlich vorn, von den über 50.000 verkauften Einheiten entfallen aber nur noch 4.400 auf das Originalmodell der Konsole. Es gibt nach wie vor enorme Lieferengpässe der normalen Switch in Japan. Der Rest geht auf das Konto von Nintendo Switch Lite.

01./00. [NSW] Pokemon Mystery Dungeon DX {2020.03.06} (¥5.980) – 138.548 / NEW

02./01. [NSW] Pokemon Schwert und Schild (Pokemon Co.) – 20.679 / 3.491.353 (-17%)

03./03. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 12.933 / 1.298.028 (+3%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.751 / 2.805.986 (+7%)

05./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) (¥7.200) – 11.319 / 3.592.374 (-3%)

06./07. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 10.067 / 715.030 (+12%)

07./02. [PS4] Persona 5 Scramble (Atlus) {2020.02.20} (¥8.800) – 8.109 / 143.608 (-58%)

08./09. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 7.774 / 1.362.328 (+2%)

09./12. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 7.293 / 3.335.123 (+7%)

10./10. [NSW] Dr. Kawashima for Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 6.394 / 171.725 (-16%)

11./14. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.785 / 1.536.624 (+1%)

12./00. [NSW] Doraemon: Nobita no Shin Kyouryuu (FuRyu) (¥5.980) – 5.515 / NEW

13./15. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 4.889 / 869.234 (-2%)

14./16. [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 4.835 / 612.338 (+1%)

15./08. [NSW] Persona 5 Scramble (Atlus) {2020.02.20} (¥8.800) – 4.755 / 60.059 (-47%)

16./17. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) (¥5.980) – 4.733 / 792.986 (+4%)

17./20. [NSW] Hatsune Miku: Project Diva MegaMix (Sega) (¥5.990) – 4.621 / 71.162 (+3%)

18./19. [NSW] Mario & Sonic at Tokyo 2020 (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 4.374 / 283.299 (-3%)

19./21. [NSW] Fishing Spirits Switch Version (Bamco) {2019.07.25} (¥5.700) – 3.815 / 403.377 (-3%)

20./24. [PS4] Granblue Fantasy: Versus (Cygames) {2020.02.06} (¥6.980) – 3.216 / 108.668 (+2%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 50.585 (53.098)

PS4 – 13.771 (9.583)

3DS – 1.297 (1.131)

XB1 – 89 (72)

via ResetEra, Bildmaterial: Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX, Nintendo / Spike Chunsoft