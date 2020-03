Square Enix prüft „andere Optionen“ nach der Absage der E3 2020

Auch Square Enix hat sich inzwischen zur Absage der E3 2020 geäußert. Man unterstütze die Entscheidung des Veranstalters ESA, ebenso wie die Enttäuschung vielerorts. Die Gesundheit gehe aber vor.

Trotzdem sei das Line-up 2020 und die nächste Generation, die in diesem Jahr ihren Anfang nimmt, das Stärkste was Square Enix je aufs Parkett bringen würde. Oder bringen wollte, denn das E3-Parkett fällt nun natürlich flach. Deshalb eruiert man auch bei Square Enix, welche Alternativen es gibt. Man prüfe „andere Optionen“, um „Spiele mit euch zu teilen“.

Square Enix präsentiert

Man muss kein Orakel sein um zu ahnen, dass vermutlich auch Square Enix den digitalen Weg gehen wird. So wie es Ubisoft und Microsoft auch schon angedeutet haben. Zumal Square Enix dafür mit Square Enix Presents bereits ein Format hat, das allerdings noch ein wenig Profil und Feinschliff gebrauchen könnte.

Spannend wird es sein zu beobachten, ob man sich dafür an der „Online-Erfahrung“ beteiligt, welche die ESA auf die Beine stellen will. Eine digitale E3, in der sich alle Events in eine Woche drängen und gegenseitig unnötig die Aufmerksamkeit nehmen, erscheint irgendwie absurd. Zumal ausgelagerte derartige Events schon lange gezeigt haben, dass es den zeitlichen Rahmen „E3“ für viel Aufmerksamkeit nicht braucht. Andererseits wäre eine solche gedrungene Woche wohl nach wie vor ein Highlights für viele Fans.

Was meint ihr?

An important E3 2020 update from us pic.twitter.com/Ma23eWfHTM — Square Enix (@SquareEnix) March 12, 2020

Bildmaterial: Square Enix Presents 2019