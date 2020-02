Japanische Verkaufscharts: Das Comeback der Phantomdiebe aus Persona 5

Die Phantomdiebe legen ein beeindruckendes Comeback hin in den aktuellen japanischen Verkaufscharts, welche die Woche vom 17. bis zum 23. Februar 2020 abbilden.

Vorwochensieger Hatsune Miku rutscht mit Project Diva MegaMix bis auf Rang 7 ab. Dafür krallt sich Persona 5 Scramble* gleich beide Spitzenpositionen dank PS4- und Nintendo-Switch-Veröffentlichung. Die PS4-Version liegt damit deutlich vor der Switch-Version, was vor allem mit der jüngeren Plattformhistorie der Reihe zu tun haben wird.

Wir müssen uns hierzulande scheinbar noch ein Weilchen auf die neuen (spielerischen) Abenteuer der Phantomdiebe warten. Noch ist das Spin-Off nicht für den Westen angekündigt, auch wenn es Anzeichen gibt. Vermutlich wird Atlus erst einmal die PR-Schiene zu Persona 5 Royal* zuende fahren.

Nintendo Switch hat in Japan nun die zweite Woche mit Lieferengpässen zu kämpfen, die sich nun noch drastischer in den Zahlen zeigen. Kurz vor der Veröffentlichung von Animal Crossing: New Horizons eine Hiobsbotschaft für Nintendo. Dass Nintendo Switch überhaupt auf 41.000 verkaufte Einheiten kommt, hat sie dem neuesten Spross der Familie zu verdanken. Die Switch Lite verkaufte sich über 30.000 Mal. Noch etwa 10.000 Einheiten entfallen auf die „normale“ Switch. Normalerweise ist das Kräfteverhältnis umgekehrt.

01./00. [PS4] Persona 5 Scramble (Atlus) {2020.02.20} (¥8.800) – 115.995 / NEW

02./00. [NSW] Persona 5 Scramble (Atlus) {2020.02.20} (¥8.800) – 46.415 / NEW

03./02. [NSW] Pokemon Schwert & Schild (Pokemon Co.) (¥5.980) – 18.403 / 3.445.788 (-25%)

04./00. [PS4] Katana Kami: A Way of the Samurai Story (Spike Chunsoft) – 10.654 / NEW

05./05. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 9.861 / 696.005 (-4%)

06./04. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.687 / 1.272.585 (-23%)

07./01. [NSW] Hatsune Miku: Project Diva MegaMix (Sega) (¥5.990) – 8.468 / 62.074 (-84%)

08./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) (¥7.200) – 7.608 / 3.569.420 (-17%)

09./00. [NSW] Katana Kami: A Way of the Samurai Story (Spike Chunsoft) – 7.392 / NEW

10./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 7.326 / 2.781.277 (-14%)

11./00. [PS4] Daymare: 1998 (DMM Games) {2020.02.20} (¥3.980) – 7.038 / NEW

12./06. [NSW] Dr. Kawashima for Switch (Nintendo) (¥3.480) – 6.139 / 157.687 (-34%)

13./12. [NSW] Super Mario Party(Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 4.497 / 1.346.904 (-27%)

14./14. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 4.140 / 3.321.032 (-20%)

15./15. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) (¥6.980) – 3.992 / 1.525.092 (-14%)

16./03. [PS4] Granblue Fantasy: Versus (Cygames) (¥6.980) – 3.901 / 102.314 (-68%)

17./16. [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 3.472 / 602.729 (-24%)

18./17. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 3.387 / 859.374 (-20%)

19./10. [PS4] Yakuza: Like a Dragon (Sega) {2020.01.16} (¥8.390) – 3.327 / 238.630 (-51%)

20./13. [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Bamco) {2020.01.16} (¥7.600) – 2.909 / 145.082 (-44%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 41.490 (80.312)

PS4 – 6.215 (7.832)

3DS – 1.025 (757)

XB1 – 42 (41)

via ResetEra, Bildmaterial: Persona 5 Scramble, Atlus / Koei Tecmo, Omega Force