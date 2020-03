Visual Novel Seabed erscheint limitiert physisch für Nintendo Switch

Publisher eastasiasoft wird für die in diesen Tagen erscheinende Nintendo-Switch-Version der Visual Novel Seabed eine physische Fassung veröffentlichen. Diese neue Retailversion wird in limitierter Stückzahl exklusiv bei Play-Asia erhältlich sein.

Darüber hinaus wird es auch noch eine physische Limited Edition geben, deren Auflage auf 2.000 Stück begrenzt ist. Beide Fassungen sind ab heute bei Play-Asia vorbestellbar.

Die Standard-Retailversion kostet 29,99 US-Dollar. Die Limited Edition enthält für 39,99 US-Dollar zusätzlich eine gedruckte Anleitung, einen Soundtrack auf CD, ein Postkarten-Set, ein nummeriertes Zertifikat und eine Sammlerbox. Veröffentlicht werden sollen beide Fassungen im Sommer. Übrigens als „Complete Edition“ mit allen Patches und Lokalisierungen auf dem Datenträger – auch das ist ja für Sammler wichtig.

Mizuno Sachiko ist eine Designerin, die von Halluzinationen geplagt wird, die sich um ihre verflossene Liebe drehen. Narasaki Hibiki ist eine Freundin von Sachiko und eine Psychiaterin, welche die Prozesse aus dem menschlichen Erinnerungssystem erforscht. Takako ist die ehemalige Geliebte von Sachiko. Sie versucht derzeit schnell ihre Vergangenheit zu vergessen. Dazu gehört auch der Grund, wieso sich die beiden Frauen voneinander entfernt haben, obwohl sie seit ihrer Kindheit zusammen waren.

Bildmaterial: Fruit Bat Factory, Play-Asia, eastasiasoft