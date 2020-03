Die neue, korallenfarbene Nintendo Switch Lite erscheint am 24. April in Europa

Schon Mitte Februar kündigten Nintendo Japan und Nintendo of America im Gleichschritt eine neue Farbe für Nintendo Switch Lite an. „Coral“, zu Deutsch korallenfarben, soll am 20. März in Japan erscheinen und am 4. April in Nordamerika. Jetzt zog auch Nintendo of Europe nach. Hierzulande erscheint die neue Farbe allerdings noch später, nämlich erst am 24. April 2020.

In Japan gemeinsam mit Animal Crossing: New Horizons

Die Veröffentlichung in Japan fällt sicher nicht ganz zufällig mit Animal Crossing: New Horizons zusammen, das ebenfalls am 20. März weltweit erscheint. Die neue Farbe dürfte potentiell auch einen großen Kreis möglicher Animal-Crossing-Käuferinnen und Käufer ansprechen. Wer sich für die klassische Switch entscheidet, hat mit der Limited Edition im Animal-Crossing-Design* eine weitere Option.

Nintendo hatte zwar insbesondere für den Heimatmarkt schon vor Wochen Lieferengpässe von Nintendo Switch wegen des Coronavirus angekündigt, die auch tatsächlich Realität wurden. Doch die neue „Coral“-Lite sei davon nicht betroffen. Wie Kotaku berichtete, wurde die Coral-Variante schon im Januar produziert.

Die stufenweise Einführung auf den verschiedenen Kontinenten spricht aber wohl dafür, dass die Produktionsmenge nur für Japan reicht. Denn eine gleichzeitige Veröffentlichung der Coral-Lite mit dem Frühjahrsblockbuster Animal Crossing: New Horizons hätte man sich sonst sicherlich auch in Nordamerika und Europa nicht entgehen lassen.

via Nintendo, Bildmaterial: Nintendo