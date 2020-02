Nintendo Switch Lite in der neuen Farbvariation Coral angekündigt

Schon wieder Zuwachs für die Nintendo-Switch-Familie! Die Veröffentlichung von Nintendo Switch Lite in drei Farben (und einer Sonderedition zu Pokémon Schwert und Schild) ist noch gar nicht so lange her. Im März erwartet euch aber nun schon eine neue Farbvariante.

Am 20. März nämlich erscheint in Japan Nintendo Switch Lite in Coral. Nintendo of America kündigte die Veröffentlichung bereits für den 3. April an. Für Europa gibt es noch keine Ankündigung, aber das ist sicherlich nur eine Frage der Zeit.

Veröffentlichung fällt mit Animal Crossing zusammen

Die Veröffentlichung in Japan fällt sicher nicht ganz zufällig mit Animal Crossing: New Horizons zusammen, das ebenfalls am 20. März weltweit erscheint. Die neue Farbe dürfte potentiell auch einen großen Kreis möglicher Animal-Crossing-Käuferinnen und Käufer ansprechen. Wer sich für die klassische Switch entscheidet, hat mit der Limited Edition im Animal-Crossing-Design* ein weitere Option.

Nintendo erwartet zwar in Bälde Lieferengpässe der Nintendo Switch in Japan wegen des Coronavirus, doch die neue Farbvariation ist davon noch nicht betroffen. Wie Kotaku berichtet, wurde die Coral-Variante schon im Januar produziert.

via Nintendo, Kotaku