Deutsche Verkaufscharts: Größtmögliche Kontraste führen zu zweitbester Ausbeute des Jahres

Dass ausgerechnet jetzt der deutsche Videospielhandel die zweitbeste Verkaufswoche des noch jungen Jahres vermeldet, kommt überraschend. GfK Entertainment wertet für seine Verkaufscharts bekanntlich nur den physischen Markt aus. Und da war die zurückliegende Woche die zweitbeste des Jahres.

Animal Crossing und DOOM starten durch

Geholfen hat dabei das größtmögliche Kontrastprogramm aus Animal Crossing einerseits und DOOM Eternal andererseits. Natürlich erklimmt Animal Crossing: New Horizons die Spitze der deutschen Nintendo-Switch-Charts. Dahinter gehen Mario Kart 8 Deluxe und New Super Mario Bros. U Deluxe ins Ziel.

DOOM Eternal hetzt sich in den PS4-Charts nur auf Rang 2. Etwas überraschend, dass die Dämonenjäger nicht auch GTA V Premium Edition hinter sich lassen können. Auch in den PC-Charts, die allerdings angesichts der vergleichsweise immens höheren Digitalkaufrate deutlich verzerrt sind, reicht es für DOOM Eternal nur für Platz 2 hinter Die Sims 4.

In den Xbox-One-Charts hingegen springt DOOM Eternal standesgemäß auf Rang 1, vorbei an GTA V Premium Edition. Hier komplettiert Call of Duty: Modern Warfare das Podium. Meistverkaufte 3DS-Games sind einmal mehr Animal Crossing: New Leaf und Zelda: Ocarina of Time in ihren Budget-Veröffentlichungen der 3D-Selects-Reihe.

via GfK, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo