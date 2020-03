Chaos Code: New Sign of Catastrophe erscheint in Japan für Nintendo Switch

Das Fighting-Game Chaos Code: New Sign of Catastrophe wird in Japan für Nintendo Switch erscheinen. Das geht (nach einem Leak durch das taiwanesische Ratingboard) nun auch aus einem neuen Listing im japanischen Nintendo eShop hervor.

Die digitale Veröffentlichung erfolgt schon am 26. März und Fans wird es freuen zu hören, dass die japanische Fassung über englische Sprachoptionen verfügt. Ursprünglich erschien Chaos Code für PlayStation 4 und PCs, 2017 schafften es diese Versionen auch digital in den Westen.

Entwickler FK Digital verspricht ein 2D-Fighting-Game mit Hochgeschwindigkeit, Nervenkitzel und schicke Moves. Ihr wählt aus sieben Spielmodi, darunter der Arcade Mode, ein Versus Mode und ein Mission Mode. Natürlich wird auch online gegeneinander gekämpft. 16 Charaktere stehen zur Verfügung.

Ein älterer Trailer zur PC-Steam-Version

via Gematsu, Bildmaterial: Chaos Code: New Sign of Catastrophe, FK Digital