Deutsche Verkaufscharts: Samurai und Irrlichter holen sich Spitzenpositionen

Endlich ist mal wieder ein bisschen mehr los in den deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment. Vor allem Nioh 2 wirbelt dabei Staub auf. Die Standardversion des Action-RPGs landet in den deutschen PS4-Rankings auf dem ersten Platz. GfK erfasst wie gewohnt jede angebotene Handelsversion einzeln. Und so nimmt die Special Edition von Nioh 2 auf dem dritten Platz der PS4-Charts GTA V: Premium Edition in die Zange.

Auch auf Xbox One landet ein konsolenexklusives Spiel auf dem ersten Platz. Ori and the Will of the Wisps kann in seiner Collector’s Edition* den ersten Platz des Xbox-Rankings belegen, gleich dahinter folgt die Standard Edition und GTA V: Premium Edition rangiert hier auf dem Bronzeplatz.

In den PC-Handelscharts nimmt Dark Parables: Das Mädchen mit den Schwefelhölzern einen Angriff auf die Spitze vor, doch an Die Sims 4 und Anno 1800 kommt es nicht vorbei. In den Nintendo-Switch-Charts sind Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX und Mario Kart 8 Deluxe nicht von der Spitze zu vertreiben. Aber das wird sich sicher schon in Bälde ändern – Animal Crossing: New Horizons erscheint schließlich heute.

