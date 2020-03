Captain Tsubasa: Neuer Trailer stellt euch „Episode NEW HERO“ vor

Schon vor einigen Tagen hatte Bandai Namco erstmals den Avatarmodus „Episode NEW HERO“ zu Captain Tsubasa: Rise of the New Champions vorgestellt. Neben dem Story-Modus des Spiels, in dem ihr Tsubasa Ozora spielt, erwartet euch in diesem Modus euer ganz persönliches Abenteuer. Mit einem selbst erstellten Charaktere tretet ihr für eine von drei Schulen an und seht euch schließlich auch der Mannschaft vom Tsubasa Ozora gegenüber.

Der neue Trailer gibt euch nun einige bewegte Einblicke in diesen Avatarmodus. Es soll neue Geschichten und unterschiedliche Enden geben. Ihr könnt Freundschaften zu Spielern aufbauen und so den Freundschaftsrang erhöhen. Steigt dieser auf ein bestimmtes Level, könnt ihr einzigartige Fähigkeiten und Spezial-Moves erhalten.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions soll noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Wir durften den Titel bereits anspielen. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion bereits vorbestellen*!

via Bandai Namco, Bildmaterial: Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco / Tamsoft